農曆新年即將來臨，為了搶攻買氣，蘋果優質經銷商STUDIO A10日開始舉辦「2020超級大樂透活動」，消費滿1,688元送好運紅包袋、舒活超值加菜金（價值1,500元）與2020超級大樂透抽獎券。

春節期間全台STUDIO A門市僅在除夕當天提早於下午5：00-6：00打烊外，其餘大年初一（1月25）至大年初六（1月30日）皆正常營業，預計將帶動業績成長3成以上。

1月24～30日持行動會員卡及好運紅包中所附之抽獎券至全台STUDIO A門市，即可參加一次抽獎，單筆消費滿萬元可再獲得一次抽獎機會，券券有獎，最大獎為價值50,900元的 MacBook及iPad Pro，超過6千個獎項，總獎金額超過百萬元。

另外，全台STUDIO A門市、Straight A校園門市及行動商城單筆消費費滿1,688元，送STUDIO A 2020好運紅包袋、舒活加菜金及超級大樂透抽獎券，限量6,666套 。

除夕至初六（1月24日~1月30日）持抽獎券至STUDIO A門市參加抽獎，期間單筆消費滿萬元可再獲得一次抽獎機會，且券券有獎，獎品包含STUDIO A會員積點10,000點（價值5,000元）、美國NOMAD Apple專用三合一無線充電器（價值4,780元）、Matter Lab 3用15.6吋高機能商務包（價值3,980元）、Edifier TWS5 真無線立體聲藍牙耳機（價值2,990元）、MOLT 胡桃實木黃銅散熱15W無線充電器（價值2,990元）、犀牛盾及LAUT iPhone 11系列手機殼、PQI隨身碟等，超過百萬元超值大獎。

此外，1月24~30日單筆消費滿萬元，除參加2020大樂透外，還可參加1月31日的開工特獎，有機會獲得MacBook筆電、iPad Pro、FORA紅外線額溫槍、永齡草生摘種水果禮盒及天和鮮物黃金龍虎明星魚品50組等開工特獎。

近年民眾對「健康」與「養生」的需求日益提高，STUDIO A除祭出「超級大樂透」抽獎活動外，加碼贈送的「舒活超值加菜金」，可於「STUDIO A行動商城」 選購喜愛的生鮮商品。

(工商 )