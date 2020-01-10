本周《台灣金頌》主題介紹飆高音歌單，王中平令人耳熟能詳的成名代表歌曲<空笑夢>，開頭便出現一段高亢動人的合聲吶喊尤其令人讚賞，也曾被江蕙、王識賢、蔡振南等多人翻唱過，但竟有謠言指這首歌之所以會如此好聽，是因為當時有人幫忙代唱，浩子便趁此機會要王中平在節目中好好解釋清楚，沒想到王中平一聽非但不反駁，還笑說：「要這樣說也對啦！」

他解釋以前錄音都是先唱完歌曲的部分，後續才會再加入合聲，「記得當時是謝文德老師幫忙唱的合聲，沒想到前面的吶喊聲加上去畫龍點睛，為整首歌曲增加了一種遼闊感。」還表示其實聽到後來也覺得謝老師唱得最好。剛開始在外面表演這首歌時都沒有唱出合聲部分，卻發現歌曲少一味，就像煮菜忘記放鹽巴一樣，因此之後只要有表演都會把這些合聲唱出來。該節目中王中平特地再次重現這首成名曲<空笑夢>，笑稱要來向大家澄清自己是真的會唱！

(中時 )