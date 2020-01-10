南港喜樂時代影城為造福廣大熱愛電影的影迷們，10日起一口氣推出2020年第77屆金球獎4部得獎作品，包括攬下3座獎項的《從前，有個好萊塢》、勇奪「劇情類電影最佳女主角」的《茱蒂》，《別告訴她》以及南韓首部榮獲金球獎最佳外語片的《寄生上流》。

《從前，有個好萊塢》集結李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特兩大男神，重新詮釋好萊塢的經典凶殺案，該片不僅口碑、票房雙贏，同時匯集星光閃閃的卡司與交錯情節，紀念好萊塢那不再復返的黃金年代。

傳記片《茱蒂》女主角芮妮齊薇格奪下「劇情類電影最佳女主角」，50歲的她，將「傳奇天后」茱蒂嘉蘭演得傳神，這次她為貼近角色，不但戴上隱形眼鏡、黏上假鼻子，還化特殊妝、為戲減肥，成功演繹茱蒂嘉蘭晚年的狀型態。

電影《寄生上流》。（喜樂時代提供）

奧卡菲娜以《別告訴她》奪下「音樂／喜劇類最佳女主角獎」，創下金球獎電影類別中首次有亞裔女演員拿下最佳女主角獎的紀錄，她演出一名掙扎於自己文化認同中的美籍華人移民，試圖隱瞞奶奶，不讓她知道自己嚴峻病情，精湛演出獲得評審青睞。

南韓導演奉俊昊執導的《寄生上流》日前奪下金球獎最佳外語片大獎，成為首部奪下金球獎的南韓電影，該片不僅細膩處理貧富差距，隨著劇情推演，也成功打造懸疑緊張氣氛，引來全球影迷共鳴。

(中時 )