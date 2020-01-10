國民黨總統候選人韓國瑜今天晚上在前鎮區時代大道「台糖物流園區」旁空地，舉辦「台灣安全、人民有錢 夢時代選前之夜」活動。民進黨在鳳山區「捷運西站」旁的總統蔡英文競選總部前空地，則舉辦「2020蔡英文總統高市勝選團結大會」造勢。高雄市警局為了這兩場大型造勢，將出動2000名警力與偵爆犬、刑事局防爆小組進行維安。

高雄市警局表示，除了有2000餘名警力維安外，在造勢活動前，也會派遣偵爆犬進行場地檢查，另外刑事局偵五大隊防爆分隊也派員在現場待命。警方強調，今晚的造勢晚會均禁止使用空拍機，警方會由配置空拍機干擾槍的警力監控，若違法進行空拍將予以擊落，另外也調集了1000組移動及固定式攝錄器材現場全面蒐錄。

高雄市警察局強調，秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，並堅守「依法行政、行政中立、嚴正執法」立場，防止任何惡意挑釁、衝突及暴力行為

(中時電子報)