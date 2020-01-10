鄭宏輝10日呼籲大家站出來支持蔡英文、鄭宏輝的台灣隊，要集中選票，不能分裂。（陳育賢攝）

總召柯建銘則是喊出「棄高保輝」口號，要集中選票，投給會贏的鄭宏輝。（陳育賢攝）

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝10日召開「集中選票」記者會，帶領「新竹隊」隊員合唱民進黨競選歌曲「自信勇敢咱的名」。（陳育賢攝）

選戰最後1天，民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝10日召開「集中選票」記者會，帶領「新竹隊」隊員合唱民進黨競選歌曲「自信勇敢咱的名」，鄭宏輝表示，呼籲大家站出來支持蔡英文、鄭宏輝的台灣隊，總召柯建銘則是喊出「棄高保輝」口號，要集中選票，投給會贏的鄭宏輝。

鄭宏輝表示，台灣正面對外界威脅，在蔡英文總統任內國安5法通過後，原本會參與中國國慶的退役將領，在去年的中國國慶日1個都沒有去，這樣才對得起納稅人，他呼籲一定要團結支持蔡英文與鄭宏輝笉台灣隊，大家一定要團結，台派沒有分裂本錢。

鄭宏輝也炮轟時代力量，指林昶佐、洪慈庸到林亮君、吳崢等都離開時代力量，那是因為時力辜負了年輕人的期待，道德價值嚴重扭曲。

先前時力對要支持哪個總統候選人完全不敢表態，還說不做小綠，直到昨天知道勢不可為才扭捏作態說支持小英總統，這完全是投機分子的行為，根本就是「假台派」。

他強調，他要做的是讓台灣未來、新竹未來更好的事，這才是新竹市民需要的，雖然他面臨很多造謠與抹黑，但他是與林智堅「同心意」的候選人，能支持新竹建設，他也是跟蔡英文同心意的候選人，能在國會守護民主，選戰180天以來，他踏實提出政策、傾聽民意，呼籲新竹市民團結起來，把對他的支持換成選票。

總召柯建銘則是對選民高喊出棄高鈺婷保鄭宏輝的「棄高保輝」口號，他表示，他在立法院是全國最了解時代力量的人，時力只有收割、作秀與抹黑，這次投票請市民做出理智的選擇，共同思考這5年來新竹隊帶來的改變，鄭宏輝面對藍黃輪流抹黑，希望大家「棄高保輝」支持能真正為新竹做事的鄭宏輝。

林智堅則強調，新竹隊長時間在地經營，沒有人是為了選舉來到這塊土地，不是投機政治工作者，他們無時無刻不希望這座城市更好，他也說，雖然他的施政滿意度高達8成，但因政黨政治的關係，其2018年的選戰得票率仍只有約5成，新竹沒有分裂的本錢，未來的新竹市立委一定要成為他建設新竹的助力而不是阻力。

時力高鈺婷則表示，現在的態勢很清楚，選民是不會接受鄭宏輝這樣的做法，以這樣的態度不管喊幾次棄保都不會有效果，她也要再次呼籲新竹市民一起「棄舊保新」，呼籲大家共同集中選票，共同突破藍綠夾殺，寫下新竹市光榮的歷史。

(中時 )