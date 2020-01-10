國民黨總統候選人韓國瑜昨在凱道成功大造勢，將支持者的心重新在匯成一個圓，對此，韓國瑜競選辦公室副執行長謝龍介說，造勢會成功，不是因為人民在等韓國瑜，而是在等一個希望，因為過去三年真的太苦了。

昨晚韓國瑜造勢大成功，謝龍介接受《聯合報》訪問表示，昨天支持者願意站出來力挺韓國瑜，就是因為這三年來，人民過得太辛苦了，大家希望能有個改變，所以他們挺韓是挺一個希望。

(中時電子報)