韓凱道造勢為何成功？謝龍介這樣說 15:102020/01/10 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 謝龍介。（呂妍庭攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統候選人韓國瑜昨在凱道成功大造勢，將支持者的心重新在匯成一個圓，對此，韓國瑜競選辦公室副執行長謝龍介說，造勢會成功，不是因為人民在等韓國瑜，而是在等一個希望，因為過去三年真的太苦了。 昨晚韓國瑜造勢大成功，謝龍介接受《聯合報》訪問表示，昨天支持者願意站出來力挺韓國瑜，就是因為這三年來，人民過得太辛苦了，大家希望能有個改變，所以他們挺韓是挺一個希望。 韓高雄選前夜 神秘嘉賓證實是她？民進黨會怕！ (中時電子報) #謝龍介 #2020大選 #總統 #立委 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #國民黨 #民進黨 #親民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨強調總統選舉非三腳督 呼籲集中選票投韓 13:152020/01/06 政治 藍痛批查水表 蔡辦呼籲停止抹黑造謠 13:422020/01/06 政治 知識綠也被嚇跑了 04:102020/01/08 時論廣場 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 為韓國瑜凱道造勢拚了 沈玉琳無酬主持站5小時挺韓 16:322020/01/09 娛樂 民進黨為什麼開始告急？ 唐湘龍爆「真相」 21:452020/01/09 政治 為何知識藍歸隊了 學者：關鍵在韓說出這5字 00:492020/01/10 政治 七問民進黨 用事實揭穿謊言 04:092020/01/10 論壇廣場 社論／摘下民進黨權力魔戒系列 1不能讓民進黨國會過半！ 04:102020/01/10 時論廣場 震撼彈！林環牆提2關鍵電郵：蔡2011年偷渡論文未果 11:442020/01/10 生活 政治熱門新聞 韓凱道造勢為何成功？謝龍介這樣說 - 政治 韓高雄選前之夜 神秘嘉賓證實是她！民進黨會怕？ - 政治 選前之夜最高潮 彭文正：蔡邀他上台一定贏 - 政治 韓粉快來看！高雄「夢時代選前之夜」流程曝光 - 政治 韓國瑜選前之夜神秘嘉賓傳出有這三人 王淺秋：唯一確定沒有她 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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