總統大選前一個交易日，台股重新站回12000點。日盛上選基金經理人陳奕豪表示，整體盤勢輪動表現，預估進入2020年1月，原預期多頭趨勢可以延續，但近期市場動盪加劇，主要來自中東衝突、華為手機庫存的修正，5G相關個股多出現弱化跡象，讓過去半年的多頭出現第一次修正，加上農曆年前賣壓，預期1月震盪會較大，但這無損看好2020年上半年的整體趨勢。

陳奕豪指出，近期伊朗事件引發緊張，使得開年以來市場出現較大波動，只要油價可以控制在一定的位置，則不至於影響到全球經濟。外資持續積極加碼相關個股，12月底有部分中小型股接棒演出，低基期的個股表現特別顯眼，整體盤勢是輪動表現，漲多個股出現回檔屬於正常，全球經濟放緩有利資金寬鬆，貿易戰與資金寬鬆對台股創造極好的走多環境。

陳奕豪分析，近期關鍵在貿易戰與華為的下修，因此衝擊短期的波動，整體產業趨勢並無太大變異，「成長延續性高」、「仍被低估」、「獲利或股價位置基期偏低」個股為主要觀察焦點。產業方面，關注半導體、5G、AI、PCB上中下游、Cloud、Server、2020智慧手機新規格受益者、光通訊、MiniLED、營建、特定生技等族群。

(時報資訊)