台塑四寶公布2019年獲利表現，台塑每股大賺5.86元，榮登四寶獲利王，其次為台化的5.14元，還有台塑化、南亞每股賺3.86元、2.91元。

台塑(1301)2019年合併營業額2078億元，比2018年衰退9.8％，其中銷售價差減少232億元，全球經濟成長減緩，車市及房市景氣不佳，導致鋁金屬、塗料、紡織及家電等產業需求萎縮，加上同業新增產能陸續投產，市場供給增加，拖累石化產品價格下跌，所以2019年除了EVA外，其他產品平均價格比2018年低，幅度介於6~30%，台塑2019年本業利益201億元，比2018年減少51億元，衰退20.5%，合併稅前利益422億元，比2018年減少148億元，衰退26.1%，稅後利益372億元比2018年減少122億元，衰退24.7%，歸屬母公司每股稅後盈餘為5.86元。

南亞(1303)2019年度合併營業額2863億4282萬元，較2018年度減少467億1873萬元，其中銷售量差減少135.5億元，銷售價差減少331.7億元，主要是各產品市場供給大多增加或持平，而因競爭激烈、產品價格偏低，部份產線不敷成本而停車減產，導致營收減少，2019年度合併稅前利益266億4170萬元，全年歸屬母公司稅後利益為230億6952萬元，每股稅後盈餘2.91元。

台化(1326)2019年度營業額與2018年度比較衰退20.5%，其中量差減少333.3億元，售價差減少501.6億元，台化2019年度合併稅前淨利395.4億元，相較2018年衰退37.9%，台化表示，2018年油價走升，原料與成品利價差大，2018年第四季起油價震盪下滑，加上中美貿易衝突及同業陸續投產，市場觀望，定檢廠較去年增加及ARO-3廠事故，導致營業利益減少，總計台化2019年度歸屬母公司稅後利益為299億9116萬元，每股稅後盈餘5.14元，相較2018年度每股衰退38.5%。

台塑化(6505)2019年自結合併營業額6460億535萬元，年減少15.8%，全年自結合併稅前利益449億2862萬元，合併稅後利益367億4392萬元，其中歸屬母公司的稅後利益368億673萬元，每股稅後盈餘為3.86元；台塑化表示，2019年成品油與杜拜原油價差較2018年大幅走弱，2019年原油採購官價加碼值大幅提高。

(時報資訊)