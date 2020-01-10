北市第七選區國民黨立委候選人費鴻泰在選前最後一天找來黨內天王馬英九、王金平同框站台，對手民進黨立委候選人許淑華指出，選前逼到對手找來馬王同台，但如果平常有政績，不找馬王能當選。她呼籲年輕選民明天踴躍投票，捍衛主權、捍衛價值，繼續把台灣顧好。

基隆市長林右昌連續二天陪同許淑華掃街拜票，他表示，經過這麼漫長的努力，現在只差最後一天，所以他連續二天陪許淑華掃街拜票，希望支持選民也要出來投票。

林右昌說，從過去的例子可以看到，年輕的立委都很有衝勁、熱情跟專業，都值得大家來肯定。許淑華認真努力，且過去十幾年擔任議員的成績，大家都看得到，他相信許淑華未來會是一個第一名的國會委員。

針對費鴻泰在選前最後一天找來馬英九跟王金平合體站台，許淑華表示「不會有壓力」，她說明，已經把費鴻泰逼到必須請來馬王站台，相信費聽見人民的聲音跟力量，所以才緊張。

許淑華說。民眾的眼睛是雪亮的，不會管你找哪個大咖來助陣，而是會看平時努力、做了哪些事情？如果平常都有政績，相信今天不找馬王一樣也會當選。

(中時 )