大陸武漢市爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，疾管署官員表示，最快下周將其公告為第五類法定傳染病「嚴重特殊傳染性肺炎」，屆時14天內去過武漢，若出現發燒和呼吸症狀或經臨床診斷為肺炎，即需依法通報並強制隔離，至於「呼吸症候群冠狀病毒」是否要獨立出來，尚需專家進一步評估。

疾管署副署長莊人祥表示，大陸官方自1月5日後即未再針對武漢市新型冠狀病毒肺炎疫情公布病例統計資料，截至今日仍維持59名病例。

因應大陸武漢肺炎疫情，疾管署自去年12月31日啟動由武漢直航入境班機的登機檢疫，已執行17航班，共檢疫1千819名旅客及機組員，莊人祥指出，截至目前有症狀者共10名，其中2名符合通報定義個案，經檢驗排除，其餘8人症狀皆已改善並恢復，經評估無須後送，由地方政府衛生局持續追蹤；迄今共3名符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」個案，皆已於1月8日至9日間排除，3名個案分別檢出H3N2流感病毒、H1N1流感病毒及人類間質肺炎病毒。

至於國內何時派員前往大陸瞭解武漢肺炎疫情，莊人祥表示，已蒐集要去的人的資料，大陸方面也沒有明確回絕，一切都在進行中。目前武漢已列為旅遊警示第一級的地區，提醒民眾近期如須前往，應避免接觸禽畜類動物、前往禽畜市場及生食肉品，同時避免接觸病患並落實肥皂勤洗手。返國入境時如出現發燒或類流感症狀，應主動告知航管檢疫人員，依照指示配戴口罩就醫。

(中時 )