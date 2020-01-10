根據環保署空氣品質監測網資料顯示，明(11)天投票日環境風場仍為偏東風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件較差，，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，夜間及清晨中部及雲嘉南局部地區可能達 「紅色警示 」等級。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，明天氣溫較暖，風速偏弱，大致上與今天相似，西半部，尤其中南部空品更為嚴重，大致上都是 「橘色提醒」等級，局部地區可能達 「紅色警示 」等級；北部「普通 」；東半部「良好 」；明天投票日天氣雖然各地轉為晴朗，但西半部空氣品質卻沒有好轉跡象，直到周日(12)鋒面南下與東北季風增強才會稍微改善西半部空氣品質。

吳聖宇指出，明天境內污染物主要以懸浮微粒(PM10)和細懸浮微粒(PM2.5)為主，不過高屏地區要注意午後光化作用影響導致臭氧濃度上升情況，臭氧濃度高峰約在下午14時到15時之間，建議呼吸道敏感民眾出外配戴口罩。

環保署提醒敏感族群民眾注意防範，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防，因空氣品質受氣象條件影響大，短期天氣仍有不確定性，敬請多加留意。

(中時 )