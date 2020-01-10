國民黨總統候選人韓國瑜，昨（9日）舉辦「凱道勝利晚會」，吸引百萬人參與，震驚各界。今更將回防高雄舉辦最終場造勢「夢時代選前之夜」。韓國瑜10日到南投陪同立法委員候選人許淑華掃街拜票；當被問到選前之夜神祕嘉賓，是否為陳樹菊時，韓國瑜表示，阿嬤晚上會出來，代表阿嬤對她的支持。

韓國瑜在2019年11月26日晚間，赴台東拜訪陳樹菊女士。（圖／取自中時電子報）

韓國瑜今晚在高雄夢時代旁的台糖物流園區廣場，舉辦選前之夜，活動將在6點開始，預計晚上10點結束，這場造勢由主持多場韓造勢的國民黨南投立委候選人許淑華、不分區立委候選人謝龍介共同主持。

此外，活動將邀請日前遭網友言語霸凌的賣菜公益嬤陳樹菊到場站台。此外，據韓國瑜臉書公布的資訊顯示，高雄副市長李四川和葉匡時、前台中市長胡志強、還有前台東縣長黃健庭、全國競總副總幹事周錫瑋等重量級嘉賓，也都將登台助講。並邀請到布袋戲大師黃俊雄登台演出。現場氣氛可預料會極為熱情。

而民進黨選前之夜，則喊出「光復高雄，保衛台灣」，將號召20萬人到場。並在高雄市議會旁的「小英高雄競總廣場」舉行，除了陳菊外，行政院副院長陳其邁、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安，高雄市競總主委管碧玲，立法委員鍾孔炤，還有一票區域立委候選人都將到場站台輔選。民進黨高雄市議員康裕成表示，「光復高雄」之夜以20萬人為目標。

對於高雄選前拚場，台北市議員羅智強就表示，「大家發現了沒？台灣現在只剩下支持民進黨的人才有自由，誰不支持民進黨，就要被網軍霸凌！連一生貧苦卻始終獻身公益的陳樹菊也要黑，連一個歌手貼文有9、2二個數字也可以修理」「那陳樹菊和陳菊，你投誰？」。

韓國瑜10日到南投陪同立法委員候選人許淑華掃街拜票；當被問到選前之夜神祕嘉賓，是否為陳樹菊時，韓國瑜表示，到時候就知道了！韓國瑜並表示，非常感謝樹菊阿嬤，據他所知，阿嬤晚上會出來，代表阿嬤對她的支持。

(中時電子報)