以85度C品牌布局兩岸與國際的美食-KY（2732）2019年12月營運表現持續回溫，自結合併營收19.71億元，月增6.41％、年減3.21％，為近4月高點。第四季合併營收57.45億元，季減2.5％、年減2.01％。而美食-KY累計2019年全年合併營收僅小幅衰退達231.76億元，年減3.92％，仍創歷史次高。

展望後市，美食-KY在中國大陸市場已啟動門市、產品年輕化，美國市場則再進軍2州拓展版圖，在台灣市場亦推出新型態3代店，3大市場全力衝刺營收動能，力拚營收重返成長軌道。

新台幣兌人民幣及美元匯率雙雙強勢升值，壓抑以新台幣計價營收成長動能。以功能性貨幣計算，美食-KY2019年12月自結合併營收為人民幣4.56億元，年增0.31％，連4月維持年成長、並創同期次高。全年合併營收為人民幣51.82億元，年減2.03％。

看好美國市場成長潛力，美食-KY旗下85度C持續拓展新大陸版圖，續加州、德州及華盛頓州後，已正式揮軍挺進內華達州及奧勒岡州2地插旗，並分別於賭城拉斯維加斯、波特蘭開出該州首間門市。

85度C在內華達州首店位於賭城新商場「上海廣場」，比鄰華埠商圈、距離拉斯維加斯大道僅10分鐘車程，鎖定當地亞裔消費者及觀光客。波特蘭則是奧勒岡州第一大城，於市中心車程20分的Washington Square購物中心開出首店，搶攻穩定成長的亞裔市場。

在中國大陸市場，85度C採線上預購、店面取貨方式，在社群網站創造話題，帶來實體門店客流與跨售商機。而在台灣市場，85度C則新創3代店品牌「85度C DAY BY DAY」，並在台中開出首家門市，以韓系咖啡廳風格及策略新品爭取青睞。美食-KY指出，未來只要合適商圈，將優先導入新店型，並績優加盟主亦會優先輔導轉換。85度C距上次推出新店型已有5年，此次推出三代店，並經市場測試逐步優化，可望為集團創造新成長曲線。

(工商 )