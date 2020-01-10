大陸通訊設備巨頭華為擴大投資布局，6日投資無錫市表面聲波器件生產商好達電子，加碼在通訊主戰場的投入。

36氪報導，大陸國家企業信用信息公示系統信息顯示，6日好達電子投資人變更，新增加華為旗下投資公司哈勃科技投資有限公司。

報導稱，好達電子是表面聲波器件生產廠商，主要產品包括表面聲波濾波器、雙工器、諧振器，應用於手機、基地台、LTE模組、物聯網、車聯網、智慧家居及其他射頻通訊領域。

(工商 )