通訊主戰場再加碼 華為投資表面聲波器件廠 15:392020/01/10 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸通訊設備巨頭華為擴大投資布局，6日投資無錫市表面聲波器件生產商好達電子，加碼在通訊主戰場的投入。 36氪報導，大陸國家企業信用信息公示系統信息顯示，6日好達電子投資人變更，新增加華為旗下投資公司哈勃科技投資有限公司。 報導稱，好達電子是表面聲波器件生產廠商，主要產品包括表面聲波濾波器、雙工器、諧振器，應用於手機、基地台、LTE模組、物聯網、車聯網、智慧家居及其他射頻通訊領域。 (工商 ) #投資 #聲波 #表面 #通訊 #器件 也許您會感興趣 推薦閱讀 基富通 加入零手續費大戰 04:102020/01/06 投資理財 元大指享退 一生理財全方位服務 04:102020/01/06 產業特刊 安聯推豐利大盈家商品 04:102020/01/06 產業特刊 殖利率與風險求均衡 多元靈活參與市場 01:062020/01/06 生活新聞 國巨擬發GDR 籌資上看368億元 04:102020/01/07 財經要聞 九成機率上漲 CES概念股法人喊進 04:102020/01/07 財經要聞 陸港觀盤－平常心看待春季紅包行情 04:102020/01/07 全球財經 ESG量化債券 聚焦高EQ投資術 04:102020/01/07 投資理財 印尼工業發展新年願景 中油台糖投資案入列 10:062020/01/07 國際 《金融》MSCI新推15支固定收益ESG及因子指數系列 10:172020/01/08 財經 財經熱門新聞 蘋果輸了！台積電7奈米老大換人 - 財經 晶圓雙雄狂掃肥單 台積電叛將無力帶陸廠翻身？ - 財經 美股太荒唐！華爾街大空頭警告恐跌11％ - 財經 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 美晶片巨頭慘了 華為拉聯發科助陣效果超驚人！ - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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