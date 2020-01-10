關鍵製程設備大廠旭東機械（4537）看好半導體及航太產業發展，同時配合投資台灣行動方案政策，1月初在中科后里園區動土擴建高科技廠房，企望擴大競爭優勢，旭東發言人戴琦倩表示，新廠預計於2021年年中完工並進入投產。

旭東目前營運占比最高為面板設備，約占六成，包括自行車及運動器材在內的傳統專用設備約占兩成，而半導體設備僅有一成左右，戴琦倩指出，2020年因面板產業展望平淡，旭東全年營運偏保守看待外，也預計將半導體設備的比重逐步拉高至三成左右。

旭東2019年12月營收為2.12億元，年減43.16％，銳減主因為部分客戶遞延至1月付款所致，然2019年受惠整線TFT-LCD及OLED相關設備需求強勁，且獲市面上逾八成的大型面板廠訂單，激勵全年營收達31.29億元，年增9.39％，創下歷年新高。

旭東以自行車自動化設備起家，現今跨足面板、半導體產業，近年更進一步往航太、生技醫療產業專用設備發展，戴琦倩認為，旭東擅長配合產業現況與客戶需求，為客戶設計並規劃出最具成本效益的整廠整線自動化服務，因此與各產業大廠皆有緊密合作關係。

展望2020年，旭東將在既有領域穩定發展，面板設備將延續2019年第三季推出的超窄邊框全自動生產線、OLED專用設備，希望刺激出新一波買氣。自行車領域方面，因全球供應鏈重組，台商紛紛轉移產線，預計2020年自行車設備訂單將呈現穩健成長。

至於半導體設備產業為旭東目前主要發展方向，除已研發出8吋與12吋晶圓盒、全自動包裝與拆封物流自動化設備等，另有微機電系統（MEMS）三合一模組化封裝設備，目前與台灣幾大半導體廠皆已建立穩定的研發合作關係。

此外，旭東也將於2020年推出整合型的包裝設備與智慧化倉儲搬運設備，同時開始布局3D封測設備，期望逐步擴大半導體營收占比。

(工商 )