隆大營建（5519）去年因建案和土地銷售，二路並進，全年營收衝達43.94億元，創下歷史次高紀錄，而且只比2013年歷史新高的45.52億元，只有1.58億元的差距，今年除了餘屋銷售，還有「鳳凰灣」大樓和「隆大郡望一期」新案完工之後入帳，2021年則有總銷37億元的新案「鳳凰冠」和「鳳凰中正」做為入帳來源。

隆大營建10日公布2019年12月營收約6.73億元，年增44.50億元，累計去年全年營收約43.94億元，比2018年同期的25.77億元，大增18.17億元，年增約70.50％。

隆大發言人馮淑卿指出，主要是因為「新都廳」的銷售、以及總銷約8.2億元的「鳳凰young」完工交屋的貢獻，另有部份來自高雄中山和林森路土地、以及竹北土地的銷售。

隆大營收歷史新高年在2013年，全年營收約45.52億元，2019年全年營收43.94億元，是歷史次高。

馮淑卿表示，2020年的入帳來源包括與台南富立建設合建的安平港「遠奏曲」水岸豪宅等新成屋，還有高雄漢神百貨商圈的「鳳凰灣」大樓、以及年底可?工交屋的仁武「隆大郡望一期」透天厝等。

她說，2021年的大型新案則有位於橋頭新市鎮的「鳳凰冠」、位於高雄文化中心生活圈的「鳳凰中正」，總銷金額分別約25億元、以及12億元，可望在2021年底之前完工。

(工商 )