張理國／台北報導

選舉投票進入倒數時刻，投票日當天零時起，也不得透過社群媒體或任何方式，為候選人或政黨助選及宣傳，違反者，處以新台幣50萬以上500萬元以下罰鍰。許多政治人物利用最後時間換上臉書大頭照宣傳，中選會表示，只要在時限前張貼大頭貼都沒有問題，逾時將會受罰。

選戰最後時刻，臉書的大頭貼恐將成為最後持續表意空間，不少政治人物把握最後時間，在大頭貼上宣傳，讓家人親友知道自己支持誰，只要不超過今晚12點，中選會都認為沒有問題。

內政部次長陳宗彥也在自己的臉書上貼出支持對象，對於若放到明天是否觸法，他說要由中選會認定，但他已設定時間，到今晚10點就會自動撤下。

官員說，臉書更換大頭貼有顯示時間，查證不會有問題，但若被人檢舉，中選會仍會進行了解。

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(中時 )