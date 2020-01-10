南亞科技(2408)去年第四季營收比去年第三季高點下滑逾一成，獲利亦續降，今日法說會公布自結2019年第四季淨利為12.78億元，季減42.1%，單季每股淨利0.42元。去年受到DRAM市況不振且價格逐季下滑影響，南亞科2019年EPS為3.22元，比前年的高點12.8元下滑。

南亞科2019年第四季營收約131.16億元，季減11.4%，主要受到去年第四季銷售量季減約5%且DRAM平均售價季跌低個位數百分比，另新台幣升值造成匯兌不利影響營收2.1%。

南亞科去年第四季營收季減逾一成，且受到產品價格續降約1~3%，第四季毛利率25.7%，持續季減2.3個百分點。單季營業利益為14.4億元，季減36.1%；稅後淨利為12.78億元，單季每股盈餘為0.42元，續創去年單季新低。

去年記憶體市況不佳，南亞科2019年營收為517.27億元，年減38.9%；營業利益為95.17億元，年減75.8%；稅後淨利為98.16億元，年減約75%，2019年全年每股盈餘為3.22元。截至2019年12月31日，每股淨值達49.78元。

(時報資訊)