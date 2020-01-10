美國總統川普上個月宣布將於1月15日與中國簽署第一階段貿易協議，周四接受媒體訪問時卻表示，也可能在15日「之後不久」（shortly thereafter）簽署。

川普在接受俄亥俄州托雷多市（Toledo）ABC TV分部訪問時表示：「我們將在1月15日簽署，我想會在1月15日，或稍晚一點（but shortly thereafter），不過我想是1月15日，與中國簽署一項重大協議。」

外媒對川普此番發言有不同解讀，路透報導川普透露美中貿易協議也可能在1月15日之後不久簽署。澳洲股市新聞網站The Bull的註解，則是「川普確認美中貿易協議簽署日期」。

川普去年12月31日在推特上宣布首階段協議將在1月15日簽署。白宮尚未回應要求闡釋川普此番發言的詢問。中國商務部周四宣布，國務院副總理劉鶴將於13日率團赴美，並於15日在華盛頓與美方簽署首階段貿易協議。

(時報資訊)