訊連科技(5203)轉投資子公司、美妝科技業者㇐「玩美移動」旗下主打自拍修圖「玩美相機」App，延續客製化紅包袋熱潮，今年再度與7-ELEVEN門市內的 ibon列印服務合作，推出最方便快速的「專鼠於你」DIY紅包袋製作。1/10-2/9活動期間使用「玩美相機」紅包袋生成器，一鍵摳圖就能完成全宇宙獨一無二的紅包袋，1/15-1/21期間加碼每天限額提供500份免費列印，快相揪親朋好友一起來製作個人專屬紅包袋。

結合講究快速、客製化的現代潮流，與農曆新年傳統習俗所推出的３款「專鼠於你」主題紅包袋，透過「玩美相機」App自拍留念溫馨相聚時刻、或挑選個人最喜愛照片，運用一鍵精準摳圖成為專屬紅包袋創意內容。即時到巷口7-ELEVEN列印製作，打造特別的回憶紅包袋，包進只屬於你們的美好時刻、創意與誠意。

玩美相機「專鼠於你」紅包袋列印方法。(玩美相機提供／黃慧雯台北傳真)

玩美移動總經理張華禎表示：「2019 春節期間玩美相機推出自製紅包袋服務受到廣大網友的喜愛與迴響！今年我們再度回饋所有使用者，推出應景的個人化『專鼠於你』主題紅包款式，結合7-ELEVEN 門市內的 ibon 便利又有質感的快速列印，期望為大家在一年中最重要的團聚時刻增添更多幸福與歡樂。」

(中時電子報)