民眾黨主席、台北市長柯文哲今(10)整天陪同三重立委候選人李旻蔚掃街拜票，對於近日發言左批藍、右打綠，是否在搶救民眾黨選情，柯文哲回應「不會去搞悲情、告急牌」，接著又語出驚人地說，「越文明國家投票率不會很高」，「選舉太激烈是開發中國家的現象」。

柯文哲表示，歐美等文明國家，投票率都不會很高，大概50％，會達到80％反而不對，「我們社會扣掉情感障礙、精神分裂，扣一扣大概真正能投票就是85％」，另他也指出，台灣表面上戶籍人數2300萬人，有400萬人不住台灣，「投票率80％不得了，幾乎傾巢而出。」

他更強調，慢慢地台灣要成為一個文明國家 ，像歐美國家投票率大概也是50％上下，「選舉太激烈是開發中國家的現象，已開發國家比較理智，該投就去投。」

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(中時 )