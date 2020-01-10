張嘉郡（左）也告對手蘇治芬違反選罷法，加重誹謗等。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善在國民黨總統候選人韓國瑜凱道造勢，公開說民進黨雲林第一選區立委候選人蘇治芬買票，蘇的對手張嘉郡等人並在群組散播，蘇陣營提告加重誹謗及違反《選罷法》等；張麗善回應，媒體都被執政黨收買，蘇自導自演，被媒體大肆報導。張嘉郡則針對蘇宣傳車散播她買票，告蘇違反《選罷法》及《社維法》。

蘇治芬競選發言人邱世文表示，張陣營用造假的影片抹黑，並將假資訊透過通訊軟體鋪天蓋地在群組散播，宣傳車滿街跑，甚至張麗善還在韓國瑜凱道造勢場合上抹黑蘇，有麥寮鄉親看不下去，漏夜募集當天蘇造勢場合的照片，真正的麥寮11車椅子和張陣營的抹黑影片對照，扶手、椅背枕頭巾完全不一樣，人證、物證都有，張陣營還在坑人，呼籲選民唾棄。

張嘉郡表示，她已把蘇治芬買票的情資送至警察局告發，蘇不但不羞愧、不反省，反而透過宣傳車「打人喊救人」，四處抹黑她，意圖用奧步救自己的選情，呼籲大家看到蘇的宣傳車就拿起手機錄音錄影，把散布的所有謠言都錄下來，她一定會循法律途徑提告到底。

張麗善嗆「蘇治芬要告就告」，指蘇自編自導、無中生有賄選影片，媒體都被執政黨收買，所以大肆報導，反觀她們有人證、物證、具體陳述，檢方卻偏頗拒絕偵辦，司法淪為執政黨打手及輔選工具，蘇當過縣長又是現任立委，應有法治精神，卻用齷齪的手法恐嚇、無法無天，讓人家不敢出來輔選。

(中時 )