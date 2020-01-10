近幾周國內類流感門急診就診人次持續上升，整體疫情處高峰期，流感併發重症年齡層以65歲以上為主，其次為50至64歲，接種疫苗為預防流感最有效的方法，疾管署統計，截至1月9日，全國公費流感疫苗接種數達465.1萬劑，尚餘約139萬劑，呼籲符合公費條件的民眾應把握機會儘速接種，及早獲得保護力。

疾管署副署長莊人祥表示，本流感季流感併發重症病例累計499例，年齡層以65歲以上為主、占42％，其次為50至64歲、占31％；而在所有重症病例當中，99％未接種本季流感疫苗，近8成具有慢性病史，其中以感染H1N1為多、占91％，流感重症死亡病例累計26例，未高於近5個流感季同期，且均未接種本季流感疫苗及具有慢性病史。

莊人祥指出，目前公費流感抗病毒藥劑儲備量約314萬盒，其中約40萬盒已配送至各縣市政府衛生局及合約院所，分別為口服式克流感膠囊、易剋冒膠囊及吸入式瑞樂沙旋達碟，三者均可用於治療A型和B型流感，國內目前共4千413家合約醫療機構提供公費藥劑。

莊人祥強調，近期氣溫變化大，籲請民眾務必做好個人手部衛生及咳嗽禮節，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，另提醒符合公費流感疫苗接種條件的民眾應儘速完成接種，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群應特別留意自身健康狀況，亦鼓勵未具公費接種資格之民眾，可自費接種一劑流感疫苗，獲得保護力。

(中時 )