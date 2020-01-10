全球貿易戰可能還沒結束，不過多名美國聯準會官員9日表示，由於風險開始減輕以及企業面對新的貿易環境進行調整，經濟可能已度過了最糟糕的時期。

據路透報導，在各自進行的演講和專訪中，包括美國聯準會副主席克拉里達（Richard Clarida）在內的決策者一致表示，美墨加新貿易協定的批准以及中美下周將簽署初步貿易協議這類事態發展，讓他們對來年的經濟更有信心。

另有四位各地區聯儲銀行總裁也呼應克拉里達的看法，但聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德認為，企業正透過改變供應鏈和策略來加以適應現在不佳的經貿環境，現在的前景是從衰退風險中實現「軟著陸」，去年在貿易戰影響下，衰退風險飆升，經濟成長放緩，不過並不劇烈。

隨著關稅生效以及貿易規則的改寫，布拉德說，企業不會傻坐著，他們必須想辦法應對，這將會減輕美國經濟面臨的貿易衝擊。

達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗也對全球經濟增長的預期在過去幾周有所增強。

(旺報 )