害怕青椒、紅蘿蔔、洋蔥、茄子嗎？除了小孩以外，也有不少大人不愛吃蔬菜，研究發現，長期不吃蔬菜的人，最容易罹患4種疾病，除了罹癌風險上升，甚至可能導致短命。

《常春月刊》報導，美國哈佛公共衛生學院與高雄醫科大學合作研究發現，經常食用蔬菜的兒童，罹癌風險較少吃蔬菜的人減少一半；瑞典的研究也發現，每天都不吃蔬菜、水果的人，與每天吃5份蔬菜、水果的人相比，壽命平均減少3年，死亡率則增加約53%。

報導指出，羅東博愛醫院營養師萬巧羽表示，臨床上看到許多因不愛吃蔬菜的人罹患慢性疾病，較常見的包括：代謝症候群、糖尿病、高血壓及高血脂。由於近來飲食西化，蔬果攝取不足，因此第二型糖尿病罹病率愈來愈高，也越來越年輕。

萬巧羽指出，飲食不當也會引起體內膽固醇過多，聚集在血管壁上，造成高血壓、高血脂；此外，少菜多肉的高熱量餐點，不但容易造成肥胖，也會引發代謝症候群，未來恐怕更容易罹患第二型糖尿病、高血壓、高血脂、腦中風或心肌梗塞等疾病。

(中時電子報)