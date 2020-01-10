台中市清水高中10日舉行學生自主學習成果發表會。（清水高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水高中10日舉行學生自主學習成果發表會。（清水高中提供／陳淑娥台中傳真）

因應新課綱上路，台中市清水高中10日舉行學生自主學習成果發表會，共有11位同學報名。其中王研進行投資理財研究，從閱讀一本書開始，每周進行研究並寫下心得，累積許多歷程，他表示，原本希望走財經學群，以為大學才能接觸到，很開心在高中自主學習就能做到。

校長黃偉立表示，新課綱自主學習給學生探究學習時間，開始培養未來大學學群學習的基礎，尤其是在培養過程中，更能讓學生奠定終身學習的能力與態度，呼應新課綱核心素養。

校長黃偉立頒發自主學習證明給學生。（清水高中提供／陳淑娥台中傳真）

校長黃偉立頒發自主學習證明給學生。（清水高中提供／陳淑娥台中傳真）

清水高中規畫每周2節彈性學習時間，學生可以選擇自主學習，也可以參加充實增廣補強教學，參加自主學習同學，提出主題相當多元，包含為數學競賽作準備、進行主題實驗、提升繪畫技巧、程式設計、小論文寫作、研究投資理財、學習創客等。

學校10日特別舉辦自主學習成果發表會，總共11位同學參加，王研同學進行投資理財研究，主要針對股票分析，從閱讀一本書開始，在指導老師陪伴下，每個禮拜進行研究並寫下心得，累積許多歷程，他表示，原本就希望走財經學群，以為到大學才可以認識這些知識，自主學習真的獲益良多。

校長黃偉立頒發自主學習證明給學生。（清水高中提供／陳淑娥台中傳真）

另一組楊竺朔和楊育哲同學，是進行創客-Arduino研究，對於物聯網有很深研究興趣，因此選擇該領域。同學表示，指導老師提供線上自學教學影片及教學盒，讓他們可以透過影片進行實作練習，幫助很大。

(中時 )