農曆新年將至，蘋果優質經銷商STUDIO A 自1/10起至1/31舉辦「2020超級大樂透活動」，1/10起消費滿1,688元就送好運紅包袋、舒活超值加菜金(價值1,500元)與2020超級大樂透抽獎券，1/24日至1/30日持行動會員卡及好運紅包中所附之抽獎券至全台STUDIO A門市，即可參加一次抽獎，單筆消費滿萬元可再獲得一次抽獎機會，券券有獎，最大獎為價值50,900元的 MacBook及iPad Pro，超過6千個獎項，總獎金額超過百萬！

過年期間，許多民眾都喜歡試試手氣，期望為新的一年搏得好運，即日起於全台STUDIO A門市、Straight A校園門市及行動商城單筆消費費滿1,688元，就送STUDIO A 2020好運紅包袋、舒活加菜金及超級大樂透抽獎券，限量6,666套 。消費者可於除夕至初六(1/24-1/30)持抽獎券至STUDIO A門市參加抽獎，期間單筆消費滿萬元可再獲得一次抽獎機會，且券券有獎，獎品包含STUDIO A會員積點10,000點（價值5,000元）、美國NOMAD Apple專用三合一無線充電器（價值4,780元）、Matter Lab 3用15.6吋高機能商務包（價值3,980元）、Edifier TWS5 真無線立體聲藍牙耳機（價值2,990元）、MOLT 胡桃實木黃銅散熱15W無線充電器（價值2,990元）、犀牛盾及LAUT iPhone 11系列手機殼、PQI隨身碟等，獎項總額超過百萬元。

即日起至1/30，STUDIO A門市消費滿1688元，就送好運紅包袋、舒活加菜金與2020超級大樂透抽獎券。(STUDIO A提供／黃慧雯台北傳真)

此外，從1/24日起至1/30日，凡單筆消費滿萬元，除參加2020大樂透外，還可參加1/31的開工特獎，將有機會獲得MacBook筆電、iPad Pro、FORA紅外線額溫槍、永齡草生摘種水果禮盒及天和鮮物黃金龍虎明星魚品50組等開工特獎，並於1/31粉絲團中抽出65名幸運得主。

近年民眾對「健康」與「養生」的需求日益提高，STUDIO A除了祭出「超級大樂透」抽獎活動外，本次加碼贈送的「舒活超值加菜金」，可於「STUDIO A行動商城」選購喜愛的生鮮商品，凡登錄折價兌換碼，即可享受現領現折、最高折抵100%之優惠，讓過年吃的安心，更照顧到全家人飲食健康。另外，春節期間全台STUDIO A門市僅在除夕當天提早於下午5:00-6:00打烊外，其餘大年初一(1/25)至大年初六(1/30)皆正常營業。

(中時電子報)