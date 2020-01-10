美國股市如同狂牛不斷創新高，華爾街大空頭警告，美股標普500指數價位已經高的荒謬，估計2020年目標價為2880點，相當目前的水位下跌11%。

美國財經媒體報導，Cantor全球首席市場策略師Peter Cecchini周三在2020年展望中寫道，由於貨幣政策的有效性正在減弱，美國或歐洲不太可能立即採取財政政策行動，加上美國就業機會創造的質量不高、貿易爭端仍在醞釀中，因此看跌是合理的。

Peter Cecchini表示，市場與基本面脫節，幾乎所有投資人都押注全球經濟成長將出現轉折，但事實並非如此。儘管標普500指數很可能漲破3300點，但他認為，該指數目前估值水準太荒謬，2020年目標價為2880點，比目前價位大跌11%。

Peter Cecchini一直是華爾街的大空頭之一，去年初設定2019年標普500指數目標2390點，但標普500去年全年上漲29%，收盤僅略低於3231點。

(中時電子報)