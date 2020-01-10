寬宏藝術(6596)去年12月僅舉辦一場台語金曲歌后詹雅雯高雄巨蛋演唱會，單月營收0.72億元，年減41.07％；累計2019年全年營收16.13億元，年增39.26％，全年營收續創歷史新高。

寬宏自製展「侏羅紀X恐龍水世界」從去年11月底開幕至今已有5萬人入場參觀，隨著口碑效應發酵，部落客好評不斷，看展熱潮將可延續到春節及寒假期間，並預計春節期間每日入場人數可望突破千人，全展期可望突破15萬人次。首次推出的「勇闖金字塔體驗展」以及「哇賽！駁二有個大樹屋～體驗展」，同樣估計全展期可望突破5萬人，未來也預計進行全台巡迴，並複製經驗到海外展出。而授權展覽「微型展2.0」「卡娜赫拉展－小動物眼中的15年與未來」、「小熊學校特展」、「水豚君日日是好日15周年特展」均已開展，展覽授權商品收入也可望成為推升全年營運以及毛利率的助力。

今年上半年寬宏預計將接手新場館經營，將先前曾展出過的「恐龍樂園」移師到兒童新樂園常設展出，預計可吸引兒童新樂園人潮入場參觀，在展期長達一年，以及毋須負擔新展覽開發費用情況下，將對公司營收與毛利有所挹注。

此外，麥可．佛萊利製作的《愛爾蘭踢踏舞劇-舞王》將於1月底登台開演，2月將有常年熱賣的《民歌45高峰會》，以及去年創下好口碑的《我們‘s Women》演唱會登場，將會由陳綺貞、曾佩慈等女歌手領軍；而《巨星閃耀百老匯》則是連續兩天站上高雄巨蛋及台北小巨蛋演出，目前售票情況皆不俗。

音樂劇《國王與我》6月將在台北國家戲劇院、台中國家歌劇院與高雄衛武營國家藝術文化中心共演出17場，下半年《歌劇魅影》接棒登台，預計將在台北小巨蛋演出21場；重磅歌手大型演唱會也正在陸續規劃中，預估今年全年也將會有破百場展演活動，公司對於2020年營運看法樂觀審慎。

(時報資訊)