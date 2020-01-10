雲朗觀光集團旗下雲品國際（2748）2019年12月營收回升，帶動第四季營收改寫歷史次高，全年營收成長近4成，刷新歷史新高。展望本季，在住房業務持穩高檔，尾牙春酒及春節年菜帶動館外餐飲接單需求下，公司對首季旺季營運表現樂觀看待。

雲品2019年12月自結合併營收2.44億元，月增9.16％、年減4.5％，仍創歷史第3高。第四季合併營收6.69億元，季增達30.63％、但年減1.41％，改寫歷史次高。不過，累計全年合併營收23.8億元，年增達39.4％，改寫歷史新高。

雲品表示，日月潭雲品推出36小時「宅度假」方案、開出「Ken Can」餐廳等全新升級設備，配合持續優化網路平台訂房，台北君品旅遊客層成長，以及深化2館「行動小管家」服務，加上國旅冬遊補助帶動平日住房率，使2館去年12月整體住房率均逾85％。

不過，館外餐飲業務因跨年連假減少，頤品宴會接單場次減少，致使雲品去年12月營收較前年同期小降。所幸，在住房需求強勁、餐飲轉型強化營運體質下，去年全年營收仍維持顯著成長、改寫新高。

展望後市，雲品指出，館外餐飲持續推動多角化布局及整合資源，拓展「君品Collection」宴會平台合作據點、爭取委託經營管理合作契機。目前首季尾牙春酒接單順暢，且君品Collection宴會接單需求暢旺，本季可望貢獻營收動能，整體訂單能見度已達明年首季。

此外，新北環狀線即將營運開通，雲品聚焦中高端宴會市場的「頤品」新店北新館、新莊晶冠館及「頤璽」可望受惠。雲品及君品酒店則持續強化客房服務、餐飲菜色與相關設施升級，優化住宿客群、開發多元業務來源及住房套裝行程，盼維持高住房率、並提升房價。

由於冬遊補助延長至1月底，雲品預期可望帶動平日周間住房率。同時，春節年菜、企業尾牙及春酒活動持續暢旺，帶動館外餐飲宴會承辦及外匯訂單貢獻，加上接手桃園頂級婚宴會館「皇家薇庭」委託經營管理，可望對獲利帶來貢獻，對首季旺季營運樂觀看待。

(時報資訊)