趙錄平國畫作品全國巡展北京首展的開幕，給首都的廣大觀眾和書畫愛好者，帶來高雅的藝術享受。觀眾紛紛留言稱讚，許多遠道而來的收藏家，爭著預定他們相中的作品，生怕被別人搶先買走。這是近年來，北京各大展覽中少見的現象。單從這一點上說，趙錄平先生此次畫展非常成功。畫展所產生的轟動效應，不僅給人們帶來驚喜，更多的是給同行的藝術家和觀眾留下了思考與啟迪。由此，可以得出這樣的結論：高雅的藝術作品，是會引起共鳴的。正像著名美術家吳作人先生所說：只有人民喜歡的藝術，才是優秀的。

趙錄平

這次展覽的作品題材多樣，有山水、人物、佛道、花鳥、動物……但最能震動觀眾心弦的，還是趙先生的拿手絕活——墨竹。

旺旺中時北京提供

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早在唐代，墨竹就自立為一科，至清代《芥子園畫譜》問世，畫竹者，多不勝數，能畫出品味的，實在是寥若晨星。難怪詩人白居易都發出了“植物之中竹難寫，古今雖畫無似者”的感慨。畫竹，描摹其形態容易，難寫的是精神。

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人們喜歡竹子，多數是沖著其四時不凋，永葆長青的韌性與虛心向上和高風亮節的氣質而來。並且從竹子身上，找到了與自己心靈相通的一種默契，從而將自己內心某些嚮往與追求，坎坷與磨難寄託在竹子身上。其時，竹已經不再是自然之物象，而是人們心靈的 載體，感情和血肉早已與其同化了。由此，竹在人們的心目中，已成為英雄的象徵，受到崇敬。

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趙錄平的墨竹，之所以受人歡迎，是他將竹子高雅的氣質、豐富的內涵與崇高的精神境界，淋漓盡致地展現出來，並且能夠激勵和鼓舞人們自強不息。其墨竹的陽剛大美和雄風傲骨，真正體現了中華民族不屈不撓的風骨與氣概。實話說，我對他人筆下之竹，從來不屑一顧。因為他們所畫的竹子，往往徒有其貌，而失卻內在的氣質，多是一些纖細柔碎擺在庭院供人觀賞的痩竹，宛若大病初愈的少女，怎禁得狂風暴雨和雷鳴電閃？趙錄平筆下之竹，風華正茂，昂首挺立，棵棵是棟樑之才。既可作舟楫浮橋、房梁屋柱，又可作桌椅床櫥、碗筷席枕，可謂用途廣矣！豈是那些痩竹柔枝所能擔當。

趙錄平的墨竹藝術，博大精深，造詣深厚，自成一格。簡而言之，其墨竹的特色與內涵，可以歸納為以下幾點。

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一，疏簡高格。其墨竹取疏簡之法，粗竿大葉，一路狂掃，如入無人之境。雖然寥寥幾片葉子，卻不顯稀少，給人遮天蓋地的感覺。從紙上飛動的線條中，仿佛聽到耳邊的風聲，真是讓人心曠神怡。能夠給人如此感應，不僅僅是筆墨的精到，更多的是畫品的格調。有的人，本身就胸無點墨、俗不可耐，怎能描繪出竹子高風亮節的精神世界和它抗風雨耐霜雪的英勇形象。

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二，浩然正氣。真正能夠稱得上藝術家的，他們筆下的物象，是富有寓意的。並不是單純的仿其外貌。若是，豈不成了植物標本的掛圖。趙錄平的墨竹，是他人格、道德的體現。我與畫家，有過多次長時間的接觸，從他身上，我發現了許多藝術家所沒有的謙虛和禮貌及不卑不亢的高尚品質，絲毫無有文人的腐迂與酸氣，給人留下一副謙謙君子的印象。當他伏案揮毫畫竹時，無遺會將自己一腔真情、豪氣溶入到筆墨之中，鑄成其墨竹的魂象與風采。

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三，朴拙厚重。凡事久而易熟，熟能生巧。一旦熟練，最易沾染油滑輕浮的習氣，趙錄平筆下的墨竹則不然。他用蒼勁的筆鋒和濕潤的墨法，刻畫出竹的內在氣質，這種樸拙相兼的藝術形式，已跳出前人藩籬，形成了自己的風格。

繪畫一事，由生變熟容易，從熟返生最難，這是一種質的飛躍與境界的提高。多數畫家，只能做到熟練，而不能達到熟而後生的藝術最高境界。觀其畫作，我們可以清楚地看到：趙錄平的墨竹，蒼勁豪邁、氣勢奪人，宛如一位頂天立地的漢子，敢於擔當重任，以超然無畏的英雄氣概，獨立於茫茫天地之間……

四，詩情畫意。好的丹青，就是一首優美的詩。古人曾形容王維的畫“畫中有詩，詩中有畫”，那麼，趙錄平的畫作，也是如此。

他筆下的墨竹，有靈性，有神韻，有意境，而不是一味地好看。其中包涵著深厚的文化底蘊與高尚的品德修養以及他對傳統文化的繼承和理解。他所採用的藝術形式，可說是大道至簡，大象無形的最好的詮釋。其中的昇華過程，就像由人脫化成仙一樣，已不是人人皆能做到。用佛家的話說，那便是德與慧的積累、生髮，而獲得的最終結果。

對了，《趙錄平墨竹藝術》電影紀錄片，不久將發行於國內外，會讓更多喜歡墨竹藝術的觀眾，得到一次高雅的藝術享受。

祥雲吉日，惠風和暢。我斷言：趙錄平藝術的春天，來到了！

(中時電子報)