郝龍斌輔選賴士葆提醒年輕人一定要投票，支持國民黨、支持賴士葆。（游念育攝）

賴士葆競選團隊口號聲不斷，凝聚團結的氣勢。（游念育攝）

張幸松則合體蔡壁如和不分區立委候選人陳琬惠共同到景美市場和木新市場催票。（張幸松競總團隊提供／游念育台北傳真）

阮昭雄則聯合議員共同拜票，晚上更安排和吳怡農共同上架「18歲公民權」活動。（阮昭雄競總提供／游念育台北傳真）

選前倒數一天，藍綠白展開卯足全力展開一連串的車隊拜票行程，台北市第八選區（文山、南中正）國民黨立委候選人賴士葆，今下午和國民黨副主席郝龍斌一起車隊掃街，競選團隊口號聲不斷，凝聚團結的氣勢，民進黨候選人則和議員簡舒培、王閔生、林亮君等人一同拉票，民眾黨候選人張幸松也合體蔡壁如到景美市場最後衝刺。

賴士葆把握關鍵時刻，在臉書上向選民喊話，一定要全力「催票、拉票和投票」，賴士葆開玩笑說，在選前也會審慎樂觀、最後衝刺，但要記得今晚十點開始停止所有動作。

郝龍斌則表示，希望所有的支持者明天不僅要投票，也提醒身邊的人去投票，尤其是年輕人，更要記得支持國民黨、支持賴士葆。

另外一頭，阮昭雄則聯合議員共同拜票，晚上更安排和吳怡農共同上架「18歲公民權」活動，把握選前每分每秒，盼能順利翻轉文山、南中正。張幸松則合體蔡壁如和不分區立委候選人陳琬惠共同到景美市場和木新市場催票。

(中時 )