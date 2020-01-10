廣達(2382)董事長林百里怎麼看金融科技？林百里表示，金融科技發展有三個重點：一、人工智慧（AI），二、區塊鏈（Blockchain）和三、虛擬貨幣（Cryptocurrency）。

林百里表示，我一輩子都在挑戰未來，伺服器把運算變得非常快，並推動AI蓬勃發展，超智能是未來的發展，但最後影響我們的是社會的價值觀。隨著科技不斷邁進，每一次的工業革命都會帶領社會進入下一個時代，預期在AI、區塊鏈、數位貨幣帶動下，社會將從資訊4.0進入超智能社會5.0。

林百里今天應安侯建業聯合會計師事務所邀請，以「淺談AI與金融ABC：AI，Blockchain,Cryptocurrency」為題進行專題演講。林百里指出，金融科技發展有三個重點：人工智慧，區塊鏈和虛擬貨幣。

一、AI:AI為金融創造新價值；二、AI創新營運服務；三、AI創造競爭優勢的策略。

二：Blockchain：區塊鏈的應用是去中心化，但核心是要被信任。價值的區塊鏈3.0約在2030年出現。區塊鏈的應用很廣泛，除了金融外，投票、公用事業都會應用上。 三、Cryptocurrency：臉書是全球最大雲端公司，有基礎發行加密貨幣。除了臉書外，中國也要發行自已加密數位貨幣DCEP。數位貨幣會是條漫長路嗎？林百里認為執行力才是關鍵。

(時報資訊)