官田國小學童發揮巧思，用回收的透明飲料杯保護草莓。（劉秀芬攝）

官田國小學童歡喜收成草莓。（劉秀芬攝）

台南市官田國小推動食農教育，在校園開闢幸福農場，每年秋天種下草莓苗，師生細心呵護，為了防止鳥類啄食，學童發揮巧思，利用回收的透明飲料杯當成草莓保護罩，讓今年的草莓大豐收，學校安排每個年級學生分批收成，大家都很開心可以親手摘草莓來吃。

美味又昂貴的草莓，是深受學生喜愛的食農課程作物，去年學校不只在地面上種植草莓，也在樓頂、一樓教室旁利用老舊課桌椅搭設架子，利用高架盆栽方式栽種，讓學生了解不同栽種方式的栽培管理知識。

以高架盆栽栽培的草莓，因為沒有溫室網子保護，學生怕嬌貴的草莓成了小鳥的大餐，想到用回收的透明飲料杯當保護罩，從家裡帶來回收的杯子，在底部鑽洞，趁草莓還小顆時穿過去，不但可以防止鳥啄、隔離泥土，還可以觀察草莓大小及成熟度。

10日上午輪到四年級的小朋友採收草莓，由老師先講解如何判斷草莓成熟了沒，如何採收才不會傷害植株，小朋友也小心翼翼拿著剪刀尋找成熟的草莓，互相比較誰採的最大最紅。

官田國小校長王全興表示，學生種的草莓都是有機栽培，沒有農藥沒有汙染，在種植栽培過程中，也讓學童體會農夫的辛勤，自己種的草莓，吃起來會更美味。

(中時 )