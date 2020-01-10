蔡適應號召今晚七點登場的「1、3、14愛基隆」邁向勝利大遊行！愛基隆繼續前行。。（許家寧翻攝）

基隆重頭戲「選前之夜」大遊行，藍綠今晚七點市區登場。（許家寧翻攝）

最後大催票！基隆重頭戲「選前之夜」大遊行，民進黨立委候選人蔡適應趁著選前最後時刻與宣佈退選挺蔡的創黨元老陳志成攜手在安樂市場、國家新城掃街，綠營大團結，號召今晚七點登場的「1、3、14愛基隆」邁向勝利大遊行！愛基隆繼續前行。

投票前倒數一天，蔡適應今早先在大武崙路口向上班民眾揮手催票，緊接著與前議員陳志成一同在安樂區最大的市場徒步行走，沿街向民眾拜票，呼籲市民繼續支持基隆史上立法院評鑑優秀立委，看見基隆的翻轉與進步，愛基隆繼續前行。

「1、3、14愛基隆！」蔡適應表示，今晚選前之夜遊行，希望大家站出來，支持最挺基隆的總統蔡英文、票投建設做最多的蔡適應以及守護主權的政黨民主進步黨，1月11日一定要出來投票，肯定市長林右昌、支持蔡適應，大家一起來遊行、迎向勝利。

藍綠不約而同選在晚上七點出發，蔡適應遊行隊伍將從基隆車站北站廣場出發，由西至東，途經站前圓環、海洋廣場，繞行市區至孝二路、忠四路、仁五路及愛三路基隆廟口至仁一路競選總部，呼籲支持蔡適應，基隆才有繼續改變的機會。

另外，國民黨候選人宋瑋莉晚間將由議長蔡旺璉、黨部主委黃希賢、前立委謝國樑等人帶隊，自國民黨市黨部出發，由東向西，繞行市區至忠一路海洋廣場、基隆火車站再轉往基隆廟口返回市黨部，2020、選二就贏，用愛來守護基隆。

(中時 )