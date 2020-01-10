台中市政府建設局去年度「燙平專案」成績亮眼，共改善道路300條、燙平150公里，超過台北到苗栗的距離。「燙平承諾不打折！」建設局長陳大田表示，今年度燙平計畫持續推進，市府投入千萬預算，已將霧峰區福新路1.5公里燙平，獻給屯區民眾作為今年開春賀禮！

建設局指出，位於亞大醫院及亞洲大學的霧峰區福新路，是霧峰郊區通往霧峰市區要道，多年未全面整修，路面處出現路基沉陷、裂縫、路面孔蓋高低差、側溝破損及附屬設施損壞等問題，用路品質不佳。

為此，建設局投入1000萬元預算，改善福新路長1.5公里道路，除了事先協調管線單位埋管，避免日後重複挖掘，讓孔蓋下地率提升至70％以上，將抗滑標線係數由BPN45提升至BPN65，提升防滑效果；也落實道路鋪平後，靜置養護6小時、降溫至50℃以下開放通行等SOP(標準作業程序)，打造強韌耐久、舒適美觀的道路。

陳大田強調，「提供民眾優質道路，是建設局年度重要目標！去年交出亮麗成績單，今年更要延續！」感謝市民體諒道路施工改善期間，造成的交通繞行不便，市府會持續提供市民居住與通行的幸福，實現市長盧秀燕「富市台中、新好建設」的城市願景。

(中時 )