昨日在凱道的韓國瑜選前最大造勢，引來百萬韓粉共襄盛舉，但卻發生了台大醫學院學生拒絕韓粉借廁所的插曲，對此，資深媒體人黃暐瀚提出理性分析。

黃暐瀚在臉書上表示，這個事件上大家都有錯，無論是借廁所的老人家還是拒絕的學生，並提出五點分析，希望評論的民眾看清楚整起事件前後，再做理性評論。

1、台大醫學院是校區，沒有學生證識別證，不該進入，毫無疑問。

2、民眾因為內急，希望找廁所，不是為了影響學生上課，或破壞醫療器材，也該體諒。

3、警衛依循往例，拉紅龍（隔線），讓民眾只能進出廁所，不能靠近教室，所以在女學生抗議之前，應該是屬於「有限制允許借用廁所」的狀態，不能算是「硬闖台大」。

4、過去可以，不代表今天就行，學生覺得被打擾，希望清場，也屬合理，但，講話口氣，是不是不需要這麼兇？這麼狠？這麼大聲？

5、雙方沒有明顯「對錯」（民眾沒有對、學生不算錯），但卻可以有「是非」。趕人可以，但用詞態度均可斟酌，如果是我，對長輩們，不會這麼無禮，這麼大聲。

黃暐瀚表示，無論如何，這段時間來的紛紛擾擾，在明天大選之後都將結束，而不管選舉結果如何，「一切都是最好的安排」。

(中時電子報)