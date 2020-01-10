美國援外機構主管、國際開發金融公司執行長柏勒今天指出，美國政府與企業將投入數百億美元協助印尼的基礎建設、醫療照護及能源發展等、與日本、澳洲等攜手，致力增加民眾收入及就業機會。

柏勒（Adam Boehler）今天拜訪印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Panjaitan）。他會後對媒體指出，在協助印尼推動基礎建設、醫療照護及能源發展等方面，「你會看到美國將非常積極」，具體的投資計畫將在1至2個月內定案。

美國國際開發金融公司（US International Development Finance Corporation，DFC）是美國政府最近成立的獨立援外機構。根據 DFC網站，DFC是美國的開發銀行，美國政府編列600億美元（約新台幣2兆8000億）的經費，協助美國企業在開發中國家投資，帶動當地經濟成長，改善民眾生活，也強化美國的外交政策與國家安全利益。

柏勒說，DFC在印尼將投入數十億美元，加上 DFC驅動的民間企業投資，將有數百億美元的資金投注於印尼，目的是為改善基層民眾的生活。他也肯定印尼總統佐科威（Joko Widodo）著重吸引民間資金的政策，這將提供美國企業更好的投資環境。

印尼媒體時代報（Tempo）報導，盧胡特指出，他與柏勒討論好幾項合作計畫，包括在爪哇島（Java）、蘇門答臘島（Sumatra）興建高速公路；討論也觸及美國、日本以及澳洲等其他國家透過印尼國家主權財富基金機制合作的可能性。

根據美國駐印尼大使館的資料，柏勒在抵達印尼前先到日本、越南訪問，拜訪資深官員及民間業者，這是他在美國國際開發金融公司成立後首度出訪。

美國國會2018年10月通過全名為「善用投資導促發展法」的建設法（BUILD Act），獲得跨黨派支持，美國總統川普（Donald Trump）隨後也簽署。美國鎖定提供中、低收入國家發展基礎建設的資金，是美國與中國的「一帶一路」計畫抗衡的戰略之一。

(中央社)