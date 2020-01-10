台灣羽球一姐戴資穎，今天在馬來西亞大師賽女單8強賽迎戰印度好手辛度，首局打來有點起伏，但在15比15平手的時候連得4分，21比16逆轉搶得好彩頭。

戴資穎和辛度過去交手16次，小戴握有11勝5敗的對戰優勢，但年年的年終賽和去年世錦賽兩場大賽都敗給了辛度，幸好在法國公開賽報了一箭之仇。

小戴以往不曾在這場賽事封后，2018年冠軍賽不敵泰國名將依瑟儂，去年8強賽又敗給了依瑟儂，連續兩年飲恨出局。

小戴首局搶攻得手取得6比3領先，但辛度也非省油燈，立刻展開反擊，13比11反超，雙方戰成15平之後小戴的網前小球以及後場吊球讓辛度發生判斷失誤，21比16逆轉勝。

次局，戴資穎大發神威，先後取得14比4、18比8絕對領先優勢，但或許是稍微鬆懈，被辛度打出8比2的反擊攻勢，好在戴資穎及時穩住陣腳，靠著對手的失誤，拿下勝利。

(中時 )