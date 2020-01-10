民眾黨主席、台北市長柯文哲昨(9)率不分區立委候選人賴香伶上館長直播，過程中賴香伶數度嗆聲郭台銘，對此柯文哲今被問及是否認同賴的言論，柯文哲回應，「你問到我沒有辦法回答的題目，幕僚有幕僚的角色，當長官儘量還是以和為貴，不爽歸不爽，還是不需要這樣。」

柯文哲今日全力固守三重，陪同立委候選人李旻蔚從早到晚掃街拜票，談到自家不分區立委候選人賴香伶，柯先大讚她本來就是戰將，未來是民眾黨國會中的領頭羊，「恢復當年火大聯盟帶頭者的角色，還是很厲害，我看立法院國、民兩黨慘了。」

此外，柯文哲也提及賴昨在館長直播中戰力十足，「昨天看他跟館長在講，沒想到他會跳出來K郭台銘」，記者提問是否認同賴的言論，柯愣了一下才回應，「你問到我沒有辦法回答的題目」，並強調長官還是以和為貴，「不爽歸不爽，還是不需要這樣。」

對於蔡英文總統下午也在三重掃街，是否擔心會遇到，柯文哲則說「總統一定有國安團隊，一定會把我們排除掉」，同時他也暗酸「總統掃街很困難，會有防彈玻璃，防彈玻璃乾脆直播就好了，何必上來。」

談到昨晚趙少康在國民黨造勢大會中說「投給宋楚瑜就是投給蔡英文」，柯文哲表示，「這就是藍綠歸隊、藍綠意識形態，不用講那個話」，你覺得哪個比較好，就去投給他」，最後柯更無奈地說，「好啦好啦，再忍耐一下，再半天苦難就結束。」

(中時 )