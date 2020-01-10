雙美(4728)大陸區膠原蛋白植入劑銷售業績大幅成長，帶動2019年12月合併營收0.76億元，全年併營收為新台幣5.94億元，年增95.34％。

雙美2019年積極增加大陸市場版圖，除持續開發Sunmax膠原蛋白植入劑，包含新品雙美膚力原膠原蛋白植入劑(含利度卡因)(稱III號)，並送經大陸藥監局(NMPA)核准認證通過，以強化旗下膠原蛋白植入劑的產品線，並積極加強醫師的培育計畫，提升針對旗下膠原蛋白植入劑的訂單需求，使得各生產基地產能利用率達滿載的水位，貢獻2019年雙美整體營收達95.34％成長的表現。

雙美旗下掌握少數獲得大陸藥監局(NMPA)械字號認證通過的雙美I號的MC32膠原美塑療程，其M代表Mesoherapy美塑療法、C代表Collagen膠原蛋白、3代表將面部劃分為3個區域進行精準注射、2代表200個點位，雙美將憑著擁有與上千家合作醫生與機構夥伴的合作基礎上，帶動旗下膠原蛋白植入劑銷售保持良好的業績成長表現。

展望2020年第一季，雙美將持續搶攻兩岸膠原蛋白市占率表現，站穩大陸膠原蛋白第一品牌地位。雖然第一季適逢農曆新年致使工作天較少，但雙美仍積極擴增Sunmax雙美膠原蛋白植入劑應用範圍的廣度，盼挹注整體營運表現保持穩定的成長動能。

(時報資訊)