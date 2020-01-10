南亞科技(2408)今日舉行法人說明會，公司宣布將自行開發10奈米製程生產技術，與近幾代都採用美光授權技術之做法不同，並預計10奈米級第一代的產品將於今年下半年起試產。

南亞科持續推進先進製程，確定將採用自家10奈米製程生產技術，而不是再與美光合作；南亞科宣布成功開發出10奈米級DRAM新型記憶胞技術，使其DRAM產品可持續微縮至少3個世代。

南亞科近幾個世代製程技術，均來自美國記憶體大廠美光之授權，南亞科先進10奈米製程保持彈性，一為採用美光授權技術、二為自主研發，最後決定要走上自主開發的路。

南亞科指出，第一代的10奈米級前導產品8GbDDR4、LPDDR4及DDR5將建構在自主的製程技術及產品技術平台，預計於今年下半年後陸續進入產品試產。第二代的10奈米級製程技術目前已進入研發階段，預計於2022年前導入試產。

南亞科總經理李培瑛表示，新製程技術為南亞科帶來新的技術平台，並為未來更高密度的LPDDR5、LPDDR6提供持續發展機會，且由於是自主開發，可掌握技術開發步調，不用仰賴他廠授權，成本上也能有所改善。

南亞科技強調，累積至今的專利件數約為4,198件，同時藉由過去20年研發經驗，以及多年的人才培育，公司已完備獨立自主研發下世代技術與設計下世代產品的能力，將持續以創新技術精進公司的成長及競爭力。

(時報資訊)