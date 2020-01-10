自行車友在台中新社發現疑似石虎的動物，疑遭車輛撞擊死亡。（摘自臉書粉專《貓徑地圖王小明》）

又傳石虎遭路殺！台中市一名自行車友10日上午8時許經過新社區華南街，發現1隻動物躺在馬路上，疑遭車撞死，距離「注意石虎」路牌約2公里處，根據體型及斑點特徵，研判是瀕臨絕種的石虎。特有生物研究保育中心依照片確認為石虎，民眾已透過冷藏方式將死亡石虎送至特生中心進一步確認死因。

臉書粉專《貓徑地圖王小明》10日上午發哀悼文指出，早上約8點半，新社區南華街經過的自行車友發現一起石虎路殺，就在台中市政府立的「注意石虎」路牌約2公里處。臉書粉專透過車友提供的照片確認是石虎，但車友返回現場時，動物屍體卻已失蹤。

台中市農業局林務自然保育科長林弘敏證實，今日接獲特生中心通報，在新社發現疑似石虎動物死亡，有熱心民眾以冷藏方式將動物屍體送至特生中心，進一步鑑定，並確認石虎為染病、自然病死或意外死亡。

林弘敏指出，該路段兩側為石虎棲地，過去曾發生石虎路殺事件，因此在附近設置「注意石虎出沒」路牌，提醒用路人注意，並放慢車速，將研議增設警示路牌，避免路殺事件再發生。

(中時 )