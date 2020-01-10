李元玲體脂肪僅剩12%。（圖／翻攝自cathrynli IG）

李元玲嘆太瘦把男生嚇跑。（圖／翻攝自cathrynli IG）

30歲馬來西亞美女李元玲是鋼琴家李雲迪的徒弟，她因人美又有才華，被封為「鋼琴女神」，臉蛋精緻、身材勻稱火辣的她是不少人羨慕的對象，昨(9日)她卻發文自曝「隱疾」，透露因健身上癮過瘦，她在限時動態曬出自己小蠻腰的照片嘆氣說：「瘦成這樣大概也嚇跑了所有男生」。

擁有32C、23、36三圍的李元玲，身材高挑有170公分，體重卻只有44公斤，體脂剩12%，被網友譽為「真人版娜美」 ，她曾透露有次拍戲後被導演痛罵「腫得像豬」，深受打擊之餘便積極健身、減肥，對一般人所謂的「正常體重」有陰影，從此踏上了追求絕美身材之路。

因此，李元玲先前才會開腔，稱：「M號就是胖」，並強調「瘦才是百搭」，引發網友眾怒，她為此關閉帳號一陣子後，先前又重返IG。昨她曬出自己瘦到連牛仔短褲都快穿不住的照片，肋骨全都露，也自嘲說這畫面可能會趕走桃花，又引起話題。

(中時電子報)