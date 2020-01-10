無論是拍攝場景、打鬥特效還是虛擬角色都高水準呈現的《香蜜沉沉燼如霜》，1/14(二)起將在中天娛樂台唯美鉅獻。由當紅流量小生鄧倫與新生代人氣女神楊紫攜手演出，劇情高潮迭起，不但有甜蜜灑糖畫面更有催淚虐戀情節，還有演員們的演技大爆發，《香蜜沉沉燼如霜》可說是2020開春必看經典好戲。

《香蜜沉沉燼如霜》由鄧倫、楊紫領銜主演。（圖／中天）

鄧倫2012年出道至今，短短8年已接下多部戲劇的男主角，微博票選2019人氣角色排行榜TOP 10，鄧倫以兩個角色入榜成最大贏家，被網友喻為「有流量卻偏要靠演技的實力派演員」。在《香蜜沉沉燼如霜》中，鄧倫飾演火神旭鳳，與錦覓(楊紫飾)、潤玉(羅雲熙飾)展開一場揪心的三角戀，鄧倫在劇中深情款款與帥氣的扮相圈粉無數。

《香蜜沉沉燼如霜》中的特效鏡頭也十分有看點，共1200分鐘的特效占了全劇的44%，有別於以往仙俠劇中讓人看了出戲的粗糙特效畫面，《香蜜》的特效規格與線上遊戲不相上下，精細且唯美的呈現出天界、花界、魔界的特色，讓觀眾彷彿身歷其境。《香蜜沉沉燼如霜》1/14起，每週一至週五晚間8點將於中天娛樂台播出。

《香蜜沉沉燼如霜》旭鳳篇|Ashes of Love

(中時電子報)