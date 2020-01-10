中租控股10日公告2019年全年合併營收，營運績效表現亮眼再創新高。中租控股董事長陳鳳龍宣布，2020年將召募600人，擴大網羅跨領域、跨國際人才，以因應業務成長的需求與數位轉型的發展。另外，在今年中租控股將推出「應收帳款融資平台－支票通」。

中租控股2019年12月自結合併營收為新台幣59億元，年增28％；全年合併營收為新台幣591億元，年增17％，台灣、中國大陸及東協三大區域累計成長17％、13％與43％，增幅達雙位數。

陳鳳龍表示，中租致力推動數位轉型，針對不同目標族群的需求，陸續推出各式線上產品與平台服務，包括，針對中小企業主、二手設備商，提供「數位企金進件平台」、「5871中租設備網」服務，而便於企業主資金靈活運用的「應收帳款融資平台－支票通」，將正式於2020年推出。

陳鳳龍進一步說明，未來將運用數位科技，朝「數位優化」、「數據科學運用」與「數位產品及平台」三方向，以達成改善管理及作業流程，精進另類徵信的成效，並創造出新產品平台與業務服務機會等目標，也將擴大延攬具備數位、金融科技等跨領域，以及跨國際的人才，海內外召募人力預計600名。

中租控股在業界首創的亞太儲備幹部（Management Associate，簡稱MA），至今推行7年，在台培訓2至2年半，保證派駐海外的人才養成計畫，已陸續培育優秀的國際人才，這樣的制度也擴展至泰國市場，鎖定當地知名學府畢業生，以發展東協市場的種子人才。

(工商 )