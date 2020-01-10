60個外資項目10日在上海集中簽約，投資總額超過73億美元，涉及積體電路、AI、生醫、汽車、金融、資訊科技、文娛、醫療健康等領域。

澎湃新聞報導，上海市市場應勇10日出席簽約儀式，此次簽約項目中，包括9個世界500強企業的項目，投資規模逾1億美元的項目也達到20個。

2019年上海新設外資項目6,800個，年增21.5％。合約外資502.53億美元，年增7.1％。實到外資190.48億美元，年增10.1％，繼續保持三升勢頭。

(工商 )