上海引60個外資項目 投資總額逾73億美元 16:142020/01/10 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 60個外資項目10日在上海集中簽約，投資總額超過73億美元，涉及積體電路、AI、生醫、汽車、金融、資訊科技、文娛、醫療健康等領域。 澎湃新聞報導，上海市市場應勇10日出席簽約儀式，此次簽約項目中，包括9個世界500強企業的項目，投資規模逾1億美元的項目也達到20個。 2019年上海新設外資項目6,800個，年增21.5％。合約外資502.53億美元，年增7.1％。實到外資190.48億美元，年增10.1％，繼續保持三升勢頭。 (工商 ) #項目 #美元 #外資 #10 #簽約 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》南亞科10日法說，記憶體市況今年轉好 10:002020/01/06 財經 《業績-光電》亞光估手機稜鏡今年營收約10.8億元 10:002020/01/06 財經 陸降準利多 A股早段止跌回升 11:402020/01/06 財經 詐領百萬秋冬旅遊補助 191旅店負責人羈押禁見 15:302020/01/06 社會 平溪天燈節2月登場 百盞天燈施放活動明起報名 19:052020/01/06 生活 鼠於你期間限定店開幕 粉絲排隊16小時搶米奇米妮 20:492020/01/06 消費 《金融》央行標售182天期國庫券及5年期公債，銀行得標比均減10％ 13:072020/01/07 財經 10年降漏計畫上修 2022年要比原定少漏水2700萬噸 20:352020/01/07 財經 《商情》買盤進場，支撐周二紐約期金連10漲 10:012020/01/08 財經 台電辦技能競賽 千人聚首拚高下 17:152020/01/08 財經 財經熱門新聞 蘋果輸了！台積電7奈米老大換人 - 財經 晶圓雙雄狂掃肥單 台積電叛將無力帶陸廠翻身？ - 財經 美股太荒唐！華爾街大空頭警告恐跌11％ - 財經 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 美晶片巨頭慘了 華為拉聯發科助陣效果超驚人！ - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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