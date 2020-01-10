雲品國際酒店股份有限公司〈2748〉公告2019年12月合併營收為2.44億元，與去年同期相比微幅衰退4.5%，累計2019年全年合併營收達23.81億元，較2018年全年成長39％，創歷史新高。

展望2020年第一季，雲品將持續受惠於觀光局國旅冬遊補助延長至一月底，有機會帶動平日週間住房率。餐飲方面仍持續看好第一季在農曆年菜、企業尾牙與春酒宴會等活動訂單持續暢旺，帶動館外餐飲業務旗下「頤品」與「頤璽」宴會承辦需求、以及君品Collection外燴訂單貢獻。

另外，雲品已正式接手桃園頂級婚宴會館「皇家薇庭」委託經營管理，成為國內首家宴會事業代為營運的首例，以零資產、純管理模式，預期旺季需求能持續強勁，有望於第一季對獲利有所貢獻。

日月潭雲品溫泉酒店2019年於業界首創提出「食住幸也」的36小時飯店玩樂概念、且將住房早餐供應時間延長至中午12點，同時推出「雲遊森林」、「Ken Can」餐廳等全新升級設施，加上優化網路平台訂房業務，同時受惠20觀光局國旅冬遊補助帶動12月整體住房率達8成5以上。

雲品館外餐飲2020年第一季尾牙春酒接單順暢，公司並持續推動館外餐飲事業多角化佈局與旗下品牌整合綜效之加分，積極拓展君品Collection宴會平台結盟合作據點，使外燴與館內宴會接單持續放大，以及委託經營管理合作契機，且目前君品Collection宴會接單需求暢旺，推升整體訂單能見度已至2021年第一季，更於2020年第一季可望創造營收貢獻。

雲品旗下聚焦中高端宴會市場的「頤品」及「頤璽」雙品牌，隨著新北環狀線捷運即將營運開通，滿足新店、中和、板橋及新莊地區宴會用餐交通便利需求，有望助於帶動「頤品大飯店新店北新館及新莊晶冠館」與「頤璽」等三處營運據點良好宴會接單利基，而頤品大飯店新店北新館所新增設的270吋大型LED螢幕，則增加了宴會硬體與服務的競爭力，有效提升2020年的接單成功率。

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