台塑四寶公布去年第四季財報表現，由於去年第四季國際油價波動，加上無股利貢獻，四寶去年第四季稅後淨利均相較去年第三季大幅度衰退，其中台塑衰退幅度達8成，累計台塑四寶合併稅後淨利為173.72億元，相較去年第三季減少64.4%；累計台塑四寶2019年全年賺1272.62億元，相較2018年衰退39.8%。

台塑(1303)2019年第4季合併營業額485億元、季衰退2.3%，台塑去年第4季因為本業利益衰退、加上沒有現金股利收入，且認列權益法收益大幅減少，所以合併稅前利益36億元，比去年第3季減少131億元，衰退78.4％，合併稅後利益31.2億元，比去年第3季減少125.5億元，衰退80.1%，歸屬母公司每股稅後盈餘為0.49元。

南亞(1303)2019年第4季合併營業額716億8559萬元，季減少0.3%，其中銷售量差增加6.5億元，銷售價差減少8.5億元。聚酯產品因原料價格下跌，同業低價競爭，致售價下滑；塑膠、化工、電子材料則營運增溫，銷售量增加，單季歸屬母公司稅後利益為41億4280萬元，每股稅後盈餘0.52元。

台化(1326)2019年第4季營業額與2019年第3季比較衰退6％，去年第4季歸屬母公司稅後利益為29億9634萬元，每股稅後盈餘0.51元，台化表示，去年第4季主要PX利益不佳減少外售19.6億元；PP#1與#2系列去年第4季安排定檢影響8.5億元；ABS廠設備檢修產銷量減少1.8億元。另PTA-1廠、SM麥寮廠第3季結束定檢，去年第4季產銷正常增加16.1億元，苯酚、丙酮調節庫存增加銷售5.6億元。

台塑化(6505)2019年第4季自結合併營業額1507億5352萬元，季減少5.8%，歸屬母公司的稅後利益71億1180萬元，每股稅後盈餘為0.74元，台塑化去年第4季煉製油品的價差較第3季有所改善，加上去年第4季國際原油價格上漲，致當季產生收料時間差與庫存差的效益，相較去年第3季因國際油價波動產生損失，使去年第4季營利較第3季增加，烯烴事業方面，雖然去年第4季烯烴產品的利差較第3季縮小，不過生產量提高帶動銷售量增加與單位工繳成本下降，故去年第4季營利與第3季相當。

(時報資訊)