中租-KY（5871）2019年12月合併營收湧現雙位數「雙升」動能，帶動第四季及全年營收同步改寫歷史新高，營運績效繳出亮麗成績單。為因應業務成長需求與數位轉型發展，董事長陳鳳龍宣布今年將招募600人，擴大網羅跨領域、跨國際人才。

中租2019年12月自結合併營收59.28億元，月增11.25％、年增28.13％，帶動第四季合併營收163.77億元，季增7.15％、年增21.37％。累計全年合併營收591.32億元，年增17.16％，三者齊創歷史新高，其中台灣、中國大陸、東協地區分別成長17％、13％、43％。

陳鳳龍表示，中租致力推動數位轉型，針對不同目標族群需求，陸續推出各式線上產品與平台服務，如針對中小企業主、二手設備商提供「數位企金進件平台」、「5871中租設備網」服務，便於企業主資金靈活運用的「應收帳款融資平台－支票通」將於今年正式推出。

針對一般大眾，中租推出參與太陽能發電的「全民電廠」，共享長期穩定的收益報酬，以及免財力證明、免年費、免綁信用卡的「零卡分期」，幫助消費者快速完成分期付款交易。

中租也針對卡車司機推出「卡車幫」平台，提供車貸、油價優惠產品，並增加順道載貨運送的媒合服務、輪胎買賣及融資等服務，擴大連結卡車司機、車主及中小企業主，進而成為生態系概念。

展望後市，中租將運用數位科技，朝數位優化、數據科學運用、數位產品及平台3方向努力，達成改善管理及作業流程、精進另類徵信成效，創造新產品平台與業務服務機會等目標。公司將擴大延攬具數位、金融科技等跨領域、跨國際人才，海內外人力預計招募600名。

中租指出，業界首創的亞太儲備幹部（MA）至今已推行7年，在台培訓2至2年半，保證派駐海外的人才養成計畫，已陸續培育優秀國際人才。此制度也擴展至泰國市場，鎖定當地知名學府畢業生，以發展東協市場的種子人才。

(時報資訊)